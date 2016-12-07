На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройдуть дощі і сніг
У середу на автошляхах України без опадів, у четвер пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на заході - до +5°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сонячно. Температура -2°... -7°. Завтра на цьому маршруті температура до +3°, пройде сніг.
На трасі Київ - Ужгород снігопад, температура в дорозі -2° ... +1°. У четвер на цьому маршруті хмарно з проясненнями, температура до +2°.
В Україні сьогодні без опадів, на сході температура до -10° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +2°, без опадів. Завтра на даному маршруті пройде сніг, температура до +4°.
У напрямку Харкова ясно. Температура в дорозі до -6°. 8 грудня на цьому напрямку синоптики прогнозують снігопад, температура -4°... +2°.
За маршрутом Київ - Чернівці очікується мінлива хмарність, -8° ... +1°. За даним напрямом у четвер пройдуть дощі і сніг, температура до +5°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°