На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройдуть дощі і сніг

13:00, 7 грудня 2016
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У середу на автошляхах України без опадів, у четвер пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на заході - до +5°.

На автошляхах України завтра пройде сніг / drive2.com
На автошляхах України завтра пройде сніг / drive2.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сонячно. Температура -2°... -7°. Завтра на цьому маршруті температура до +3°, пройде сніг.

На трасі Київ - Ужгород снігопад, температура в дорозі -2° ... +1°. У четвер на цьому маршруті хмарно з проясненнями, температура до +2°.

В Україні сьогодні без опадів, на сході температура до -10° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +2°, без опадів. Завтра на даному маршруті пройде сніг, температура до +4°.

У напрямку Харкова ясно. Температура в дорозі до -6°. 8 грудня на цьому напрямку синоптики прогнозують снігопад, температура -4°... +2°.

За маршрутом Київ - Чернівці очікується мінлива хмарність, -8° ... +1°. За даним напрямом у четвер пройдуть дощі і сніг, температура до +5°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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