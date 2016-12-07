В Україні оголосили штормове попередження на 8 грудня

14:30, 7 грудня 2016
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У четвер, 8 грудня, у багатьох областях України очікується сильний вітер.

Завтра в Україні очікується сильний вітер / УНІАН
Завтра в Україні очікується сильний вітер / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За прогнозами Укргідрометцентру, вдень 8 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат до 25 м/с", - йдеться в повідомленні.

В Україні сьогодні без опадів, на сході температура до -10° (карта)

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. 

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - застерігають у ДСНС.

Нагадаємо, у середу на автошляхах України без опадів, у четвер пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на заході - до +5°.

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