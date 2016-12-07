Рятувальники закликають громадян не виходити на тонкий лід

16:00, 7 грудня 2016
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У зв'язку із пониженням температури на водоймах України почав формуватися нестійкий льодовий покрив, товщина якого становить менше 5 см.

Рятувальники закликають громадян не виходити на тонкий лід / УНІАН
Рятувальники закликають громадян не виходити на тонкий лід / УНІАН

За таких умов виходити на тонку кригу, а тим паче рибалити, вкрай небезпечно, адже це може стати причиною трагічних наслідків, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

4 грудня неподалік лівого берегу Клебан-Бикського водосховища у Костянтинівському районі Донецької області було виявлено тіло чоловіка. Фахівці аварійно-рятувального відділення Головного управління ДСНС України у Донецькій області прибули на місце події та вилучили з води тіло без ознак життя.

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6 грудня рятувальники Кіровоградщини вилучили з річки Синюха у Новоархангельському районі тіло місцевого жителя 1936 р.н. Чоловік рибалив на річці, провалився під лід та потонув.

Рятувальники звертаються до громадян з наполегливим проханням не виходити на тонку кригу.

Нагадаємо, протягом 7-8 грудня на ділянці Дністра Галич-Заліщики-початок Дністровського водосховища очікується встановлення льодоставу.

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