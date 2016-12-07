В Україні завтра потеплішає, практично у всіх регіонах пройдуть дощі і сніг (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 грудня в Україні пройдуть дощі та сніг. Найтепліше буде на заході - до +6°.

В Україні завтра пройдуть дощі і сніг / УНІАН

У Києві завтра пройде сніг, вночі +3°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 7.8 м/с.

У Львові 8 грудня снігопад, вночі +1°, вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.

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У Луцьку завтра дощ. Температура повітря вночі +2°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 8.2 м/с.

У Вінниці пройде сніг. Температура вночі +2°, вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.

Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі 0°, вдень +2°, вітер південно-західний, до 7.4 м/с.

У Харкові у четвер снігопад, температура вночі -5°, вдень -4°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.

У Дніпрі завтра пройде сніг. Температура вночі -3°, вдень -2°. Вітер південно-західний, свіжий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі 0°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 7.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -1°, вдень 0°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 10.5 м/с.

У Краматорську в четвер хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень -2°, вітер південно-західний, свіжий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -4°, вдень -3°. Вітер західний та південно-західний, до 8.0 м/с.

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