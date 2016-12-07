В Україні завтра потеплішає, практично у всіх регіонах пройдуть дощі і сніг (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 8 грудня в Україні пройдуть дощі та сніг. Найтепліше буде на заході - до +6°.
У Києві завтра пройде сніг, вночі +3°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 7.8 м/с.
У Львові 8 грудня снігопад, вночі +1°, вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.
На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройдуть дощі і сніг
У Луцьку завтра дощ. Температура повітря вночі +2°, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 8.2 м/с.
У Вінниці пройде сніг. Температура вночі +2°, вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.
Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі 0°, вдень +2°, вітер південно-західний, до 7.4 м/с.
У Харкові у четвер снігопад, температура вночі -5°, вдень -4°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.
У Дніпрі завтра пройде сніг. Температура вночі -3°, вдень -2°. Вітер південно-західний, свіжий.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі 0°, вдень +1°. Вітер мінливий, до 7.8 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -1°, вдень 0°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 10.5 м/с.
У Краматорську в четвер хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень -2°, вітер південно-західний, свіжий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -4°, вдень -3°. Вітер західний та південно-західний, до 8.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°