У Києві завтра пройде сніг, вдень до +4°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 8 грудня, у столиці пройде сніг, температура повітря вдень до +4°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +2°.

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Вітер західний та південно-західний, до 7.8 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:45, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня в Україні пройдуть дощі та сніг. Найтепліше буде на заході - до +6°.

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