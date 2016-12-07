У Києві завтра пройде сніг, вдень до +4°

19:00, 7 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 8 грудня, у столиці пройде сніг, температура повітря вдень до +4°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН
У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +2°.

На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройдуть дощі і сніг

Вітер західний та південно-західний, до 7.8 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:45, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня в Україні пройдуть дощі та сніг. Найтепліше буде на заході - до +6°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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