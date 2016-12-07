Синоптик розповіла, коли з України відступлять морози (відео)

16:43, 7 грудня 2016
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Сьогодні, 7 грудня, і найближчої ночі морози в Україні будуть найсильнішими.

Вже у четвер в Україні очікується відлига / Фото УНІАН
Вже у четвер в Україні очікується відлига / Фото УНІАН

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Еспресо.TV.

Вона зазначила, що вже із завтрашнього дня, 8 грудня, починаючи із західних областей, і потім з переходом на пятницю-суботу, до кінця тижня, в Україні очікується відлига.

На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройдуть дощі і сніг

"Температура повітря підвищиться до 0 і до 3-4 градусів тепла, і сніг, який очікується завтра на півночі, поступово під вихідні переходитиме у мокрий сніг і навіть дощ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляла Погода УНІАН, у четвер, 8 грудня, у багатьох областях України очікується сильний вітер

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