Практично у всіх регіонах України сьогодні пройдуть дощі і сніг, на заході до +6° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 грудня в Україні пройдуть дощі та сніг. Найвища температура буде на заході - до +6°.

В Україні сьогодні очікуються опади / Reuters

У столиці сьогодні пройде сніг, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 7.8 м/с.

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У Львові 8 грудня снігопад, температура повітря вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.

У Луцьку сьогодні пройде дощ. Температура повітря вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 8.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці сніг. Температура +4°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.

Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +2°, вітер південно-західний, до 7.4 м/с.

Прогноз на 8 грудня / УНІАН

У Харкові снігопад. Температура до -4°, вітер західний та південно-західний, свіжий.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +1°. Вітер мінливий, до 7.8 м/с.

У Дніпрі пройде сніг. Температура повітря -2°. Вітер південно-західний, свіжий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -5°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 10.5 м/с.

У Краматорську в четвер хмарно з проясненнями, вдень -2°. Вітер південно-західний, свіжий.

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У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень -3°. Вітер західний та південно-західний, до 8.0 м/с.

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