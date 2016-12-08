Практично у всіх регіонах України сьогодні пройдуть дощі і сніг, на заході до +6° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 8 грудня в Україні пройдуть дощі та сніг. Найвища температура буде на заході - до +6°.
У столиці сьогодні пройде сніг, вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 7.8 м/с.
На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, завтра пройдуть дощі і сніг
У Львові 8 грудня снігопад, температура повітря вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.
У Луцьку сьогодні пройде дощ. Температура повітря вдень +4°. Вітер західний та південно-західний, до 8.2 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці сніг. Температура +4°. Вітер західний та південно-західний, свіжий.
Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +2°, вітер південно-західний, до 7.4 м/с.
У Харкові снігопад. Температура до -4°, вітер західний та південно-західний, свіжий.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +1°. Вітер мінливий, до 7.8 м/с.
У Дніпрі пройде сніг. Температура повітря -2°. Вітер південно-західний, свіжий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -5°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 10.5 м/с.
У Краматорську в четвер хмарно з проясненнями, вдень -2°. Вітер південно-західний, свіжий.
В Україні оголосили штормове попередження на 8 грудня
У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень -3°. Вітер західний та південно-західний, до 8.0 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°