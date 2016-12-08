У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до +4°

08:30, 8 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 8 грудня, у столиці вдень до +4°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер західний та південно-західний, до 7.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:45, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня в Україні пройдуть дощі та сніг. Найвища температура буде на заході - до +5°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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