У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до +4°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 8 грудня, у столиці вдень до +4°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер західний та південно-західний, до 7.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:45, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня в Україні пройдуть дощі та сніг. Найвища температура буде на заході - до +5°.

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