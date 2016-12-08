Біля берегів Тринідаду і Тобаго стався землетрус магнітудою 6,1

09:29, 8 грудня 2016
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У середу, 7 грудня, біля берегів Тринідаду і Тобаго стався землетрус магнітудою 6,1

Біля берегів Тринідаду і Тобаго стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Тринідаду і Тобаго стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

За даними Сейсмологічного центру Університету Західної Індії, удар стихії стався в 17:42 за місцевим часом, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 25 км на північний захід від Скарборо - адміністративного центру Тобаго, передає Xinhua.

Одна з лікарень вже прийняла близько 500 поранених під час землетрусу в Індонезії

Повідомляється, що епіцентр землетрусу залягав на глибині 29 км.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, в індонезійській провінції Ачех в середу, 7 грудня, стався землетрус магнітудою 6,5, в результаті якого загинули більше 90 осіб.

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