У четвер, 8 грудня, у Києві очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

У Києві оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що пориви вітру також можливі у Києві 9 та 10 грудня. Крім того, до 12 грудня включно спостерігатимуться невеликі дощі та мокрий сніг.

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У КМДА нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.