У Києві оголосили штормове попередження
У четвер, 8 грудня, у Києві очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Зазначається, що пориви вітру також можливі у Києві 9 та 10 грудня. Крім того, до 12 грудня включно спостерігатимуться невеликі дощі та мокрий сніг.
Практично у всіх регіонах України сьогодні пройдуть дощі і сніг, на заході до +6° (карта)
У КМДА нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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