Число жертв землетрусу в Індонезії перевищило 100 осіб
У результаті землетрусу магнітудою 6,5, яке сталося 7 грудня в індонезійській провінції Ачех, загинули 102 людини.
Національне агентство Індонезії по боротьбі зі стихійними лихами повідомило, що ще 700 осіб отримали поранення, тисячі людей залишилися без даху над головою, передає Reuters.
Біля берегів Тринідаду і Тобаго стався землетрус магнітудою 6,1
Понад 1000 військових беруть участь у пошуково-рятувальних операціях.
За словами експертів, землетрус завдав більшої шкоди, ніж очікувалося, через неякісно побудовані будинки.
Нагадаємо, у 2004 році ця ж провінція серйозно постраждала в результаті землетрусу і цунамі. Тоді в Індонезії загинули понад 170 тисяч чоловік, десятки тисяч загинули в Індії, Таїланді та Шрі-Ланці.
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