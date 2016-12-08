Число жертв землетрусу в Індонезії перевищило 100 осіб

11:33, 8 грудня 2016
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У результаті землетрусу магнітудою 6,5, яке сталося 7 грудня в індонезійській провінції Ачех, загинули 102 людини.

Наслідки землетрусу в Індонезії / Reuters
Наслідки землетрусу в Індонезії / Reuters

Національне агентство Індонезії по боротьбі зі стихійними лихами повідомило, що ще 700 осіб отримали поранення, тисячі людей залишилися без даху над головою, передає Reuters.

Біля берегів Тринідаду і Тобаго стався землетрус магнітудою 6,1

Понад 1000 військових беруть участь у пошуково-рятувальних операціях.

За словами експертів, землетрус завдав більшої шкоди, ніж очікувалося, через неякісно побудовані будинки.

Нагадаємо, у 2004 році ця ж провінція серйозно постраждала в результаті землетрусу і цунамі. Тоді в Індонезії загинули понад 170 тисяч чоловік, десятки тисяч загинули в Індії, Таїланді та Шрі-Ланці.

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