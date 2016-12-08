У Китаї стався землетрус магнітудою 6,2

12:10, 8 грудня 2016
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Сьогодні, 8 грудня, у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю стався землетрус магнітудою 6,2.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомили в Китайському центрі сейсмологічних мереж, передає Xinhua.

Біля берегів Тринідаду і Тобаго стався землетрус магнітудою 6,1

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 43,83 градуса північної широти і 86,35 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 6 км.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 6,5, який стався 7 грудня в індонезійській провінції Ачех, загинули 102 людини.

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