На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +8°
У четвер і п'ятницю на популярних маршрутах України очікуються опади. Найтепліше буде на заході - до +8°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройде сніг. Температура +1°... +3°. Завтра на цьому маршруті температура до +6°, практично без опадів.
На трасі Київ - Ужгород снігопад, температура в дорозі -4° ... +4°. У п'ятницю на цьому маршруті пройде дощ і сніг, температура до +6°.
Практично у всіх регіонах України сьогодні пройдуть дощі і сніг, на заході до +6° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +3°, пройде сніг. Завтра на даному маршруті також очікуються опади, температура до +6°.
У напрямку Харкова снігопад. Температура в дорозі до +3°. 9 грудня на цьому напрямку синоптики обіцяють дощі, температура +3°... +6°.
За маршрутом Київ - Чернівці пройде сніг, +3° ... +4°. За даним напрямком у п'ятницю місцями пройдуть дощі і сніг, температура до +8°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°