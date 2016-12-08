На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +8°

13:00, 8 грудня 2016
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У четвер і п'ятницю на популярних маршрутах України очікуються опади. Найтепліше буде на заході - до +8°.

На автошляхах України пройдуть дожі і сніг / УНІАН
На автошляхах України пройдуть дощі і сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройде сніг. Температура +1°... +3°. Завтра на цьому маршруті температура до +6°, практично без опадів.

На трасі Київ - Ужгород снігопад, температура в дорозі -4° ... +4°. У п'ятницю на цьому маршруті пройде дощ і сніг, температура до +6°.

Практично у всіх регіонах України сьогодні пройдуть дощі і сніг, на заході до +6° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +3°, пройде сніг. Завтра на даному маршруті також очікуються опади, температура до +6°.

У напрямку Харкова снігопад. Температура в дорозі до +3°. 9 грудня на цьому напрямку синоптики обіцяють дощі, температура +3°... +6°.

За маршрутом Київ - Чернівці пройде сніг, +3° ... +4°. За даним напрямком у п'ятницю місцями пройдуть дощі і сніг, температура до +8°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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