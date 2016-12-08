Рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах

14:23, 8 грудня 2016
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Сьогодні, 8 грудня, у багатьох областях України спостерігається ожеледиця на дорогах.

Рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах / УНІАН
Рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За прогнозами Укргідрометцентру, 8 грудня у Києві, Київській, Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

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Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебуванні на вулиці.

Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

Нагадаємо, у четвер, 8 грудня, у Києві очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

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