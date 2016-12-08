В Україні оголошено штормове попередження в акваторії Азовського і Чорного морів
У п'ятницю, 9 грудня, очікується погіршення погодних умов на Азовському і Чорному морях.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +8°
"Вночі та вранці 9 грудня у північних районах Чорного моря, Азовського моря, у портах Маріуполь і Бердянськ очікується посилення південно-західного вітру 25-30 м/с, висота хвиль на Чорному морі 30-50 дм, на Азовському 15-20 дм, у відкритому морі до 25 дм, повільне обледеніння суден; висота хвиль у портах 13-15 дм", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, у багатьох областях України спостерігається ожеледиця на дорогах.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +11°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+31°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+18°... +10°
-
Київ+22°... +12°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+32°... +18°
-
Луцьк+18°... +11°
-
Львів+18°... +10°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+18°... +10°
-
Сімферополь+26°... +18°
-
Суми+26°... +18°
-
Тернопіль+19°... +10°
-
Харків+28°... +19°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+19°... +9°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+23°... +13°
-
Чернівці+20°... +12°
Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +33 °
Вологість: 69 %
Тиск: 764 мм
Вітер: 1.5 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:47
Захід 20:39
Фаза місяця:
Стрічка новин