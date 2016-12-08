В Україні оголошено штормове попередження в акваторії Азовського і Чорного морів

У п'ятницю, 9 грудня, очікується погіршення погодних умов на Азовському і Чорному морях.

В Україні оголошено штормове попередження в акваторії Азовського та Чорного морів / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Вночі та вранці 9 грудня у північних районах Чорного моря, Азовського моря, у портах Маріуполь і Бердянськ очікується посилення південно-західного вітру 25-30 м/с, висота хвиль на Чорному морі 30-50 дм, на Азовському 15-20 дм, у відкритому морі до 25 дм, повільне обледеніння суден; висота хвиль у портах 13-15 дм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, у багатьох областях України спостерігається ожеледиця на дорогах.