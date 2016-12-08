Майже 1500 туристів не можуть вибратися з індійських Андаманських островів через шторм

16:01, 8 грудня 2016
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Близько 1400 туристів застрягли на індійських Андаманських островів через проливні дощі.

Reuters
Reuters

Шторм ускладнює евакуацію з острова, однак міністр внутрішніх справ Індії Раджнат Сінгх заявив, що туристам нічого не загрожує і просив їх не піддаватися паніці, повідомляє NDTV.

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ВМС країни послали на острови чотири кораблі, однак складні погодні умови не дали розпочати евакуацію.

Найшильніше шторм хашкодив островам Ніл і Хавлок, де спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком і доступом в інтернет.

Нагадаємо, руйнівний ураган, що накрив Сочі минулого тижня, влаштував у місті справжній безлад.

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