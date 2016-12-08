На зміну снігопадам в Україну завтра прийдуть дощі, на заході температура до +6° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 9 грудня, у багатьох регіонах України пройдуть дощі. Найтепліше буде на заході - до +6°.

В Україні завтра пройдуть дощі / tivasyk.info

У Києві завтра пройде дощ, вночі - +4°, вдень +6°. Вітер західний, до 8.9 м/с.

У Львові 9 грудня дощ, вночі +1°, вдень +3°. Вітер західний, свіжий.

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У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +2°, вдень +5°. Вітер західний, до 7.8 м/с.

У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вночі +3°, вдень +4°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +2°, вдень +6°, вітер західний, до 6.1 м/с.

У Харкові у п'ятницю дощ, температура вночі 0°, вдень +4°. Вітер західний, свіжий.

У Дніпрі завтра пройде дощ. Температура вночі +1°, вдень +3°. Вітер західний, свіжий.

У Сімферополі мінлива хмарність. Температура вночі +2°, вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, до 8.4 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють опади, температура вночі 0°, вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, до 9.5 м/с.

У Краматорську у п'ятницю пройде дощ, температура вночі +1°, вдень +4°, вітер західний, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра злива. Температура вночі +1°, вдень +4°. Вітер західний, до 8.4 м/с.

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