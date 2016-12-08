У Києві завтра пройде дощ, вдень до +6°

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 грудня в столиці пройде дощ, температура повітря вдень до +6°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +5°.

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Вітер західний, до 8.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:46, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 9 грудня, у багатьох регіонах України пройдуть дощі. Найтепліше буде на заході - до +6°.

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