Завтра до України прийде весняна погода, яка зміниться новим похолоданням

17:10, 8 грудня 2016
1629
0

У п'ятницю, 9 грудня, територія України синоптично перебуватиме під впливом атмосферних фронтів та вологого теплого повітря.

Зимняя Одесса, 7 декабря / REUTERS
П'ятниця в Україні буде весняною / REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"П'ятниця в Україні буде весняною", - йдеться у її повідомленні. Також синоптик попередила, що завтра на українців очікують дощі та вітер.

"Практично скрізь пройдуть дощі. При наближенні температури до нуля чи трохи нижче дощ переходитиме у сніг", - розповіла Діденко.

Синоптик розповіла, коли з України відступлять морози (відео)

Крім того, за її словами, температура повітря навіть найближчої ночі покаже купу нулів та малих плюсів, лише на заході та сході місцями до 1-5 морозу. А вдень 9 грудня скрізь очікується 0+5, на півдні до +7 градусів.

"Кияни, завтра у столиці також запахне березнем, бо очікуються дощ, сильний вітер та +3+5 градусів", - написала синоптик.

А наступне похолодання, поділилася Діденко, прийде до України з вівторка, 13 грудня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°
В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта) В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
764 мм
1.5 м/с
2 %
Стрічка новин