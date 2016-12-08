Завтра до України прийде весняна погода, яка зміниться новим похолоданням

У п'ятницю, 9 грудня, територія України синоптично перебуватиме під впливом атмосферних фронтів та вологого теплого повітря.

П'ятниця в Україні буде весняною / REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"П'ятниця в Україні буде весняною", - йдеться у її повідомленні. Також синоптик попередила, що завтра на українців очікують дощі та вітер.

"Практично скрізь пройдуть дощі. При наближенні температури до нуля чи трохи нижче дощ переходитиме у сніг", - розповіла Діденко.

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Крім того, за її словами, температура повітря навіть найближчої ночі покаже купу нулів та малих плюсів, лише на заході та сході місцями до 1-5 морозу. А вдень 9 грудня скрізь очікується 0+5, на півдні до +7 градусів.

"Кияни, завтра у столиці також запахне березнем, бо очікуються дощ, сильний вітер та +3+5 градусів", - написала синоптик.

А наступне похолодання, поділилася Діденко, прийде до України з вівторка, 13 грудня.