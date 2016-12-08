Завтра до України прийде весняна погода, яка зміниться новим похолоданням
У п'ятницю, 9 грудня, територія України синоптично перебуватиме під впливом атмосферних фронтів та вологого теплого повітря.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"П'ятниця в Україні буде весняною", - йдеться у її повідомленні. Також синоптик попередила, що завтра на українців очікують дощі та вітер.
"Практично скрізь пройдуть дощі. При наближенні температури до нуля чи трохи нижче дощ переходитиме у сніг", - розповіла Діденко.
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Крім того, за її словами, температура повітря навіть найближчої ночі покаже купу нулів та малих плюсів, лише на заході та сході місцями до 1-5 морозу. А вдень 9 грудня скрізь очікується 0+5, на півдні до +7 градусів.
"Кияни, завтра у столиці також запахне березнем, бо очікуються дощ, сильний вітер та +3+5 градусів", - написала синоптик.
А наступне похолодання, поділилася Діденко, прийде до України з вівторка, 13 грудня.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°