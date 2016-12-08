Україна перетворилася на гігантську ковзанку (відео)

19:15, 8 грудня 2016
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Несприятливі погодні умови призвели до транспортних проблем по всій Україні.

Дорожники не встигли своєчасно посипати полотно / скріншот
Дорожники не встигли своєчасно посипати полотно / скріншот

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На Хмельниччині та Житомирщині "Укравтодор" обмежив рух вантажного транспорту. Однак не скрізь дорожники встигли посипати полотно.

На трасі Київ-Чоп, поблизу Рівного, через ожеледицю важкі фури не змогли їхати під гору. Біля Житомира на слизькій дорозі перекинулось авто поліції. Дорога нагадувала скло. Згодом, коли авто вже перевернули, на трасі з’явились машини, які посипають дороги.

Рятувальники закликають громадян не сідати за кермо без особливої потреби та бути дуже обережними, як водіям, так і пішоходам.

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У Гідрометцентрі обіцяють потепління, що призведе до зникнення ожеледиці.

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 9 грудня, у багатьох регіонах України пройдуть дощі. Найтепліше буде на заході - до +6°.

У Києві завтра пройде дощ, вночі - +4°, вдень +6°. Вітер західний, до 8.9 м/с.

У Львові 9 грудня дощ, вночі +1°, вдень +3°. Вітер західний, свіжий.

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