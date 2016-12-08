На Соломонові острови та сусідні країни найближчим часом може обрушитися цунамі

20:13, 8 грудня 2016
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Землетрус силою 8,0 бала за шкалою Ріхтера стався в 70 кілометрах від Соломонових островів.

Соломонові острови найближчим часом може накрити хвиля цунамі / stranic.ru
Соломонові острови найближчим часом може накрити хвиля цунамі / stranic.ru

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Геологічну службу США.

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За даними Тихоокеанського центру попередження про цунамі, підземні поштовхи біля Соломонових островів можуть викликати цунамі.

Так, у найближчі три години є ризик, що цунамі обрушиться на узбережжя Соломонових островів, Вануату, Папуа — Нової Гвінеї і Науру.

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