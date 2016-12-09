В Україні сьогодні пройдуть дощі, на заході температура до +8° (карта)

08:01, 9 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 9 грудня, у багатьох регіонах України пройдуть дощі. Найвища температура буде на заході - до +8°.

В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН
В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН

У столиці сьогодні пройде дощ, удень +6°. Вітер західний, до 8.9 м/с.

На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +8°

У Львові 9 грудня дощ, температура повітря вдень +3°. Вітер західний, свіжий.

У Луцьку сьогодні хмарно. Температура повітря вдень +5°. Вітер західний, до 7.8 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура +4°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +6°, вітер західний, до 6.1 м/с.

УНІАН
На заході до +8° / УНІАН

У Харкові злива. Температура до +4°, вітер західний, свіжий.

У Сімферополі сьогодні переменнная хмарність. Температура вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, до 8.4 м/с.

У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +3°. Вітер західний, свіжий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, до 9.5 м/с.

У Краматорську у п'ятницю пройде дощ, вдень +3°. Вітер західний, помірний.

Рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах

У Сєвєродонецьку злива, температура вдень +4°. Вітер західний, до 8.4 м/с.

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