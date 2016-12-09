В Україні сьогодні пройдуть дощі, на заході температура до +8° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 9 грудня, у багатьох регіонах України пройдуть дощі. Найвища температура буде на заході - до +8°.
У столиці сьогодні пройде дощ, удень +6°. Вітер західний, до 8.9 м/с.
На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +8°
У Львові 9 грудня дощ, температура повітря вдень +3°. Вітер західний, свіжий.
У Луцьку сьогодні хмарно. Температура повітря вдень +5°. Вітер західний, до 7.8 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура +4°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +6°, вітер західний, до 6.1 м/с.
У Харкові злива. Температура до +4°, вітер західний, свіжий.
У Сімферополі сьогодні переменнная хмарність. Температура вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, до 8.4 м/с.
У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +3°. Вітер західний, свіжий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +3°. Вітер західний та південно-західний, до 9.5 м/с.
У Краматорську у п'ятницю пройде дощ, вдень +3°. Вітер західний, помірний.
Рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах
У Сєвєродонецьку злива, температура вдень +4°. Вітер західний, до 8.4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°