У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +6°

08:30, 9 грудня 2016
649
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 грудня в столиці вдень до +6°, пройде дощ.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +5°. Вітер західний, до 8.9 м/с.

На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +8°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:46, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 9 грудня, у багатьох регіонах України пройдуть дощі. Найвища температура буде на заході - до +6°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев
У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
764 мм
1.5 м/с
2 %
Стрічка новин