У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +6°

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 грудня в столиці вдень до +6°, пройде дощ.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +5°. Вітер західний, до 8.9 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:46, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 9 грудня, у багатьох регіонах України пройдуть дощі. Найвища температура буде на заході - до +6°.

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