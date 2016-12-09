Синоптики попереджають про сильний вітер та ожеледицю на дорогах

09:06, 9 грудня 2016
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Сьогодні, 9 грудня, у багатьох областях України очікується сильний вітер.

Синоптики попереджають про сильний вітер та ожеледицю на дорогах / УНІАН
Синоптики попереджають про сильний вітер та ожеледицю на дорогах / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"9 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в гірських районах місцями 25 м/с", - йдеться в повідомленні.

На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +8°

Також вранці в Чернігівській , Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях ожеледь, у Луганській, Донецькій та Харківській областях місцями сильні опади, хуртовини.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці. 

Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 грудня, у багатьох регіонах України пройдуть дощі. Найвища температура буде на заході - до +8°.

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