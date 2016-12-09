Загроза цунамі після землетрусу біля Соломонових Островів минула
Загроза цунамі, яка була оголошена на декількох тихоокеанських островах після землетрусу магнітудою 7,7, який стався 8 грудня біля південного узбережжя Соломонових Островів, минула.
Про це повідомив Тихоокеанський центр попередження цунамі, передає ТАСС.
Число жертв землетрусу в Індонезії перевищило 100 осіб
"Загроза цунамі на даний момент, в основному, минула", - йдеться в повідомленні.
У четвер, 8 грудня, Геологічна служба США повідомила, що потужний землетрус стався в 70 кілометрах від Соломонових островів.
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