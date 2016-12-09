Через сильний снігопад в Огайо зіткнулися понад 50 автомобілів (відео)

На одній з автострад на кордоні американських штатів Огайо і Пенсільванія в ДТП потрапили понад 50 автомобілів.

Через сильний снігопад в Огайо зіткнулися понад 50 автомобілів / twitter.com @BrandonDotEXE

У четвер, 8 грудня, тут випало більше 15 см снігу, передає The Weather Channel.

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Через негоду в ДТП потрапили одразу 50 автомобілів, внаслідок чого отримали травми більше десяти осіб.

За прогнозами метеорологів, потужний вітер і мокрий сніг протримаються в регіоні до ранку суботи, 10 грудня, тому рух автотранспорту буде ускладнено.

Шосе, на якому сталася масштабна аварія, було тимчасово перекрито.

Нагадаємо, на Гаваях випала рекордна кількість снігу.