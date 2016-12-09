На вихідних Україну накриють дощі і сніг, на півдні потеплішає до +9° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних практично у всіх регіонах України очікуються опади. У неділю на півдні потеплішає до +9°.

На вихідних в Україні пройдуть опади / УНІАН

У столиці в суботу дощ, температура повітря вночі +3°, вдень +6°. У неділю також очікуються опади, +3°...+6°.

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У Львові завтра пройде дощ, вночі +3°, вдень +6°. У неділю дощ, +3°...+7°.

У Луцьку в суботу вночі +5°, вдень +7°, пройде мокрий сніг. У неділю вночі +3°, вдень +7°, злива.

У Вінниці в суботу очікується злива, температура повітря +5°...+6°. У неділю до +6° дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють хмарну погоду. У суботу температура вночі +3°, вдень +8°. У неділю +2°...+10°.

У Харкові в суботу пройде дощ, температура вночі -2°, вдень +4°. У неділю -9°...0°, без опадів.

Прогноз на 10 грудня / УНІАН

Прогноз на 11 грудня / УНІАН

У Дніпрі в суботу очікуються опади. Температура вночі 0°, вдень +4°. У неділю хмарно, температура повітря 0°...+5°.

У Сімферополі завтра можливі опади, +3°...+6°. У неділю +5°...+8°, також очікуються опади.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі 0°, вдень +3°. У неділю хмарно, температура підніметься до +1°.

У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі +2°, вдень +4°. У неділю температура підніметься до +4°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі -1°, вдень +5°. У неділю -7°...+1°, сонячно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно, температура до 0°. У неділю без опадів, вночі -4°, вдень +1°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +7°. У неділю хмарно, вночі -5°, вдень до 0°.

У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +8°. У неділю температура вдень +7°, без опадів.

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У Сваляві завтра хмарно, +2°, у неділю без опадів, температура повітря -4° ...+3°.

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