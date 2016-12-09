На вихідних Україну накриють дощі і сніг, на півдні потеплішає до +9° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних практично у всіх регіонах України очікуються опади. У неділю на півдні потеплішає до +9°.
У столиці в суботу дощ, температура повітря вночі +3°, вдень +6°. У неділю також очікуються опади, +3°...+6°.
В Україні сьогодні пройдуть дощі, на заході температура до +8° (карта)
У Львові завтра пройде дощ, вночі +3°, вдень +6°. У неділю дощ, +3°...+7°.
У Луцьку в суботу вночі +5°, вдень +7°, пройде мокрий сніг. У неділю вночі +3°, вдень +7°, злива.
У Вінниці в суботу очікується злива, температура повітря +5°...+6°. У неділю до +6° дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють хмарну погоду. У суботу температура вночі +3°, вдень +8°. У неділю +2°...+10°.
У Харкові в суботу пройде дощ, температура вночі -2°, вдень +4°. У неділю -9°...0°, без опадів.
У Дніпрі в суботу очікуються опади. Температура вночі 0°, вдень +4°. У неділю хмарно, температура повітря 0°...+5°.
У Сімферополі завтра можливі опади, +3°...+6°. У неділю +5°...+8°, також очікуються опади.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі 0°, вдень +3°. У неділю хмарно, температура підніметься до +1°.
У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі +2°, вдень +4°. У неділю температура підніметься до +4°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі -1°, вдень +5°. У неділю -7°...+1°, сонячно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно, температура до 0°. У неділю без опадів, вночі -4°, вдень +1°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +7°. У неділю хмарно, вночі -5°, вдень до 0°.
У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +8°. У неділю температура вдень +7°, без опадів.
Синоптики попереджають про сильний вітер та ожеледицю на дорогах
У Сваляві завтра хмарно, +2°, у неділю без опадів, температура повітря -4° ...+3°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°