На популярних маршрутах України пройдуть дощі і сніг, на півдні температура до +11°
На автодорогах України в найближчі дні очікуються дощі та сніг, температура підніметься до +11°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +9°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі, температура +5°...+9°. У неділю місцями очікуються опади, до +11°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні пройдуть дощі і сніг, температура в дорозі -1°... +6°. Завтра на цьому маршруті також очікуються опади, температура до +9°. У неділю по цьому маршруту мокрий сніг, температура в дорозі +1°... +7°.
В Україні сьогодні пройдуть дощі, на заході температура до +8° (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні дощі. Температура в дорозі +4°... +6°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту також будуть очікувати опади, температура +3°... +5°. У неділю синоптики також обіцяють опади, до -3°.
На Маріупольському напрямку сьогодні зливи, температура +3°...+6°. Завтра по цьому маршруту пройдуть дощі. У неділю синоптики прогнозують опади, до +6°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі. Температура в дорозі +4°... +9°. У суботу на цьому маршруті також очікуються опади. У неділю пройде мокрий сніг, температура до +9°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°