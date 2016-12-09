На популярних маршрутах України пройдуть дощі і сніг, на півдні температура до +11°

13:00, 9 грудня 2016
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На автодорогах України в найближчі дні очікуються дощі та сніг, температура підніметься до +11°.

На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН
На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +9°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі, температура +5°...+9°. У неділю місцями очікуються опади, до +11°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні пройдуть дощі і сніг, температура в дорозі -1°... +6°. Завтра на цьому маршруті також очікуються опади, температура до +9°. У неділю по цьому маршруту мокрий сніг, температура в дорозі +1°... +7°.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, на заході температура до +8° (карта)

На трасі Київ - Харків сьогодні дощі. Температура в дорозі +4°... +6°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту також будуть очікувати опади, температура +3°... +5°. У неділю синоптики також обіцяють опади, до -3°.

На Маріупольському напрямку сьогодні зливи, температура +3°...+6°. Завтра по цьому маршруту пройдуть дощі. У неділю синоптики прогнозують опади, до +6°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі. Температура в дорозі +4°... +9°. У суботу на цьому маршруті також очікуються опади. У неділю пройде мокрий сніг, температура до +9°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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