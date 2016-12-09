У результаті землетрусу магнітудою 5,1, який стався 5 грудня в повіті Ньєнронг Тибетського автономного району Китаю, постраждали 885 осіб.

У результаті землетрусу в Тибеті постраждали понад 800 осіб / Flickr, Matt Katzenberger

Жертв серед людей і худоби не зареєстровано, землетрус також не серйозно вплинув на виробництво і життя місцевих жителів, передає Xinhua з посиланням на місцеву адміністрацію.

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Згідно з попереднім підрахунком, під час землетрусу в повітах Ньєнронг і Андо пошкодження різного ступеня отримали будинки 247 сімей.

Місцева влада направила до постраждалих районів грошову допомогу, намети, одяг і теплі ковдри.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,1 стався вранці повіті Ньєнронг округу Нагчу. Осередок підземного поштовху залягав на глибині 5 км.