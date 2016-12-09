У Донецькій області за добу зі снігових заметів вивільнили 78 автомобілів
У четвер, 8 грудня, через ускладнення погодних умов у Донецькій області був ускладнений рух автотранспорту.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Рятувальники у Донецькій області було вивільнили 78 одиниць техніки (з них 1 автобус, 24 вантажних автомобіля та 53 легкових автомобіля) та 149 людей.
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Зокрема, на автошляху Селидове-Новогродівка у полі за межами міста Новогродівка рятувальники за допомогою пожежної автоцистерни та буксирувального тросу витягли 3 легкових автомобіля зі снігового замету.
О 14:42 за межами міста Селидове рятувальники витягли зі снігового замету автобус. А о 17:15 на трасі Добропілля-Лиман, між с. Сергіївка та с. Андріївка рятувальники вилучили зі снігового замету на очищену ділянку дороги 12 вантажних автомобілів.
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня у багатьох областях України очікується сильний вітер та ожеледиця.
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