В Індонезії уточнили кількість жертв землетрусу

Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих (BNPB) Індонезії знизило свою оцінку загального числа жертв землетрусу, який стався 7 грудня в індонезійській провінції Ачех, зі 102 до 100.

Наслідки землетрусу в Індонезії / Reuters

Про це заявив голова інформаційного центру управління Сутопо Пурво Нугрохо, передає "РИА Новости".

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Сутопо Пурво Нугрохо також наголосив на швидкому зростанні числа біженців.

"На даний момент їхня кількість досягла 23503. З них 10029 - жителі району Підіджая, 13202 - району Бірен", - повідомив він.

Крім того, Нугрохо заявив, що обсяг доставленої в Ачех допомоги достатній, виникають проблеми лише з її розподілом і своєчасною доставкою нужденним.

Нагадаємо, в індонезійській провінції Ачех в середу, 7 грудня, стався землетрус магнітудою 6,5.