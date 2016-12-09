На вихідних Україною пройдуть дощі, очікується штормовий вітер - синоптик (відео)

17:07, 9 грудня 2016
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Погода на вихідних та у понеділок буде теплою.

/ Фото УНИАН
На вихідних та у понеділок очікується тепла погода / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Вихідні плюс понеділок - тепла погода. На Андрія (13 грудня - Ред.) в Україні різко похолодає. Повернуться морози", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, в ефірі Еспресо синоптик розповіла, що у суботу та неділю очікуються періодичні опади у вигляді дощу, який може переходити у мокрий сніг. Очікується від +2° до +6°.

Крім того, в Україні залишатиметься поривчастий вітер.

Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних практично у всіх регіонах України очікуються опади. У неділю на півдні потеплішає до +9°. 

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