Гідрометцентр: на дорогах у Києві ожеледиця, вночі - сильний сніг у чотирьох областях

17:21, 11 грудня 2016
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За даними Укргідрометцентру, сьогодні вночі у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях сильний сніг.

У деяких регіонах очікується сильний сніг / Фото УНІАН
У деяких регіонах очікується сильний сніг / Фото УНІАН

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, вдень у північних регіонах на дорогах ожеледиця.

У другій половині дня 12 грудня на дорогах у Києві ожеледиця.

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