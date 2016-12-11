Гідрометцентр: на дорогах у Києві ожеледиця, вночі - сильний сніг у чотирьох областях

За даними Укргідрометцентру, сьогодні вночі у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях сильний сніг.

У деяких регіонах очікується сильний сніг / Фото УНІАН

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, вдень у північних регіонах на дорогах ожеледиця.

У другій половині дня 12 грудня на дорогах у Києві ожеледиця.