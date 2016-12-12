Два потужних зимових циклони в США спричинили відключення електроенергії
Два потужних зимових циклони, які атакували різні частини США спричинили масове відключення електроенергії та паралізували транспортні сполучення всередині країни, в тому числі авіаперельоти.
Про це повідомляж ТСН з посиланням на NBC News.
Наприклад, в аеропорту О'Хара в Чикаго було скасовано 1345 авіарейсів. У інших аеропортах середньо-західної частини США також скасовані всі польоти.
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Високій рівень зимових опадів спостерігається в Чикаго (до 30 см снігу).
Ще один зимовий циклон впродовж останніх днів накрив північно-західну частину території США, в районі узбережжя Тихого океану, викликавши відключення електроенергії в цілих регіонах. Лише в місті Портленд, штат Орегон, пожежно-рятувальні служби відреагували на 378 повідомлень про надзвичайні ситуації в п'ятницю ввечері, в суботу врятували близько 100 людей в засніженому поїзді, який став через відключення електроенергії.
Метеорологи прогнозують поширення снігової стихії в штаті Нью-Йорк на сході країни, а також в штату Вашингтон, Орегон, Айдахо, Монтана, Колорадо, Юта і Вайомінг на заході та в центральній частині США.
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