В Україні сьогодні місцями пройде мокрий сніг, на півдні до +8° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 12 грудня в багатьох регіонах України пройдуть дощі і сніг. Найвища температура буде на півдні - до +8°.
У столиці сьогодні пройде сніг, вдень +2°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.
У Донецькій області за добу зі снігових заметів вивільнили 78 автомобілів
У Львові 12 грудня мокрий сніг, температура повітря вдень +3°. Вітер мінливий, помірний.
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень +5°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок мокрий сніг. Температура +4°. Вітер мінливий, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +8°, вітер західний та північно-західний, до 6.8 м/с.
У Харкові пройде сніг. Температура до -3°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні похмуро. Температура вдень +8°. Вітер західний та південно-західний, до 6.0 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря +4°. Вітер мінливий, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +6°. Вітер мінливий, до 7.1 м/с.
У Краматорську в понеділок без опадів, удень +3°. Вітер мінливий, слабкий.
У Монреалі на слизькій дорозі сталася масова ДТП за участю поліції (відео)
У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°