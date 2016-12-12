В Україні сьогодні місцями пройде мокрий сніг, на півдні до +8° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 грудня в багатьох регіонах України пройдуть дощі і сніг. Найвища температура буде на півдні - до +8°.

В Україні місцями пройде мокрий сніг / УНІАН

У столиці сьогодні пройде сніг, вдень +2°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

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У Львові 12 грудня мокрий сніг, температура повітря вдень +3°. Вітер мінливий, помірний.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень +5°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок мокрий сніг. Температура +4°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +8°, вітер західний та північно-західний, до 6.8 м/с.

На півдні до +8° / УНІАН

У Харкові пройде сніг. Температура до -3°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні похмуро. Температура вдень +8°. Вітер західний та південно-західний, до 6.0 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря +4°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +6°. Вітер мінливий, до 7.1 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, удень +3°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

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