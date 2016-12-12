Сьогодні в Києві пройде сніг, вдень до +2°

08:30, 12 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 12 грудня, у столиці вдень до +2°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до +5°. Вітер мінлийи, до 5.1 м/с.

У Донецькій області за добу зі снігових заметів вивільнили 78 автомобілів

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:49, а зайде у 15:53.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня у багатьох регіонах України пройдуть дощі і сніг. Найвища температура буде на півдні - до +8°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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