В Україні оголосили штормове попередження

09:32, 12 грудня 2016
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Сьогодні, 12 грудня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН
В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, вранці 12 грудня в Україні, вдень у південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. По Києву та області вранці пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 12 грудня вдень у північній половині країни на дорогах ожеледиця.  

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці. 

Нагадаємо, 12 грудня в багатьох регіонах України пройдуть дощі і сніг. Найвища температура буде на півдні - до +8°.

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