Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, з вівторка очікується різке похолодання (карта)

Цього тижня в Україні практично без опадів. У вівторок значно похолодає, у деяких регіонах температура опуститься до -18°.

З вівторка в Україні похолодає / Reuters

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок на заході і в центрі України пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +8°. У східних областях температура до +3°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +5°. На півночі вдень до +2°.

Прогноз на 12 грудня / УНІАН

У вівторок, 13 грудня, очікується значне похолодання, на півдні країни пройде сніг. У Донецькій і Сумській областях вночі стовпчик термометра опуститься до -18°. Вдень найтепліше буде в Криму - до +3°.

Прогноз на 13 грудня / УНІАН

У середу, 14 грудня, в Україні без опадів. Найхолодніше буде на сході, у Луганській і Харківській областях вночі до 12 градусів морозу.

Прогноз на 14 грудня / УНІАН

У четвер в Україні без опадів. Вночі по країні -12°...-8°, вдень на півдні до 0°.

Прогноз на 15 грудня / УНІАН

У п'ятницю в країні хмарно з проясненнями. У більшості областей утримається холодна погода: на заході та півдні температура вдень до -1°, в інших регіонах вдень -10°...-4°.

Прогноз на 16 грудня / УНІАН

На вихідних також опадів не очікується. У суботу вночі найхолодніше буде у Чернівецькій області - до -13°, на решті території -12°...-6°. Вдень температура по країні -9°...+1°. У неділю на заході і сході вночі похолодає до -8°, вдень в Україні -3°...+5°.

Прогноз на 17 грудня / УНІАН

Прогноз на 18 грудня / УНІАН

Народний прогноз

12 грудня - Парамона. Якщо ранок червоний (червоно сонце сходить) - бути грудню ясним, сніг на Парамона - бути хуртовинам у день Миколая. 13 грудня - Андрія. У цей день повторно слухають воду: тиха вода - хороша зима, шумна - тріщатимуть морози, будуть бурі, заметілі.

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14 грудня - Наумів день. У народі говорили: грудень снігом око радує, а вухо морозом рве. 15 грудня - день Авакума. Якщо місяць світить уночі яскраво, або його немає, а небо всипане яскравими зірками, буде ясний морозний день. Іній, горби снігу, глибоко промерзла земля - до родючості.

16 грудня - Івана Молчальника. Вірними синоптиками, особливо для прогнозу на найближчий час, були тварини. Кішка лягає на підлогу, міцно спить; лежить посеред кімнати, відкинувши хвіст; лежить животом догори; сідає на підвіконня і дивиться в вікно - до потепління. А якщо кішка шкребе підлогу, то буде хуртовина.

17 грудня - Варвари. У народі говорили: "якщо в грудні на Варвари болото, то буде зима красна, як золото, якщо горобці збираються купками на деревах і цвірінькають, то буде тепла зима". 18 грудня - Сави Освяченого. У старовину на Саву погоду дізнавалися, не виходячи з хати. Червоний вогонь у печі та поліна тріщать - на дворі зима буде люта. Якщо дим стовпом - до морозу, до відра, дим волоком - до негоди, коли дим без вітру б'є до землі - чекай снігу.

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