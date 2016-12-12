В Аргентині стався землетрус магнітудою 5,4

У понеділок, 12 грудня, недалеко від міста Сан-Хуан (Аргентина) стався землетрус магнітудою 5,4.

В Аргентині стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 31 км на південь від міста Сан-Хуан. Осередок землетрусу залягав на глибині 40 км.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії знизило свою оцінку загального числа жертв землетрусу, який стався 7 грудня в індонезійській провінції Ачех, зі 102 до 100.