В Індонезії через землетрус 65 тисяч людей залишили свої будинки

Через землетрус, що стався минулої середи в Індонезії, щонайменше 65 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки.

Наслідки землетрусу в Індонезії / Reuters

Представниця національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії Хені Нурмаїні повідомила, що влада працює над тим, щоб надати всім постраждалим допомогу, передає "РИА Новости" з посиланням на агентство "Сіньхуа".

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В індонезійській провінції Ачех у середу, 7 грудня, стався землетрус магнітудою 6,5, у результаті якого загинули 100 осіб, майже 12 тисяч будинків були зруйновані або пошкоджені.

Нагадаємо, у понеділок, 12 грудня, недалеко від міста Сан-Хуан (Аргентина) стався землетрус магнітудою 5,4.