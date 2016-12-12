На автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні температура до +9°

Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +9°.

На автошляхах України очікуються опади / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройде мокрий сніг. Температура +1°... +9°. Завтра на цьому маршруті температура до -1°, сонячно.

На трасі Київ - Ужгород снігопад, температура в дорозі +1° ... +5°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до -1°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +7°, очікуються дощі і сніг. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до -2°.

У напрямку Харкова снігопад. Температура в дорозі до +4°. 13 грудня на цьому напрямку місцями пройде сніг, температура -9°... -2°.

За маршрутом Київ - Чернівці пройде мокрий сніг, +1° ... +8°. За даним напрямом у вівторок синоптики обіцяють мінливу хмарність, температура до 0°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.