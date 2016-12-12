На автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні температура до +9°
Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +9°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройде мокрий сніг. Температура +1°... +9°. Завтра на цьому маршруті температура до -1°, сонячно.
На трасі Київ - Ужгород снігопад, температура в дорозі +1° ... +5°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до -1°.
Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, з вівторка очікується різке похолодання (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +7°, очікуються дощі і сніг. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до -2°.
У напрямку Харкова снігопад. Температура в дорозі до +4°. 13 грудня на цьому напрямку місцями пройде сніг, температура -9°... -2°.
За маршрутом Київ - Чернівці пройде мокрий сніг, +1° ... +8°. За даним напрямом у вівторок синоптики обіцяють мінливу хмарність, температура до 0°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°