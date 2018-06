На Індію насувається циклон "Варда" (відео)

У деяких регіонах цих штатів вже пройшли сильні дощі, очікується, що циклон вийде на берег недалеко від міста Ченнаї в понеділок вдень, передає BBC.

У штаті Тамілнад закрили школи і коледжі, рятувальники знаходяться в бойовій готовності.

Індійські метеорологи прогнозують, що "Варда" набере швидкість до 100 км/год. ВМС країни вже заявили про готовність проводити операції по наданню надзвичайної допомоги.

See the force of wind #Madipakkam #cyclonevardah #Vardah pic.twitter.com/FVN8Q4eEgt