На Індію насувається циклон "Варда" (відео)
У понеділок, 12 грудня, потужний циклон "Варда" має обрушитися на індійські штати Тамілнад і Андхра-Прадеш.
У деяких регіонах цих штатів вже пройшли сильні дощі, очікується, що циклон вийде на берег недалеко від міста Ченнаї в понеділок вдень, передає BBC.
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У штаті Тамілнад закрили школи і коледжі, рятувальники знаходяться в бойовій готовності.
Індійські метеорологи прогнозують, що "Варда" набере швидкість до 100 км/год. ВМС країни вже заявили про готовність проводити операції по наданню надзвичайної допомоги.
See the force of wind #Madipakkam #cyclonevardah #Vardah pic.twitter.com/FVN8Q4eEgt— Family Paithiyam ✋ (@jegatweet) December 12, 2016
Нагадаємо, у Братиславі (Словаччина) пройшов сильний шторм, на центральній площі сильного вітру не витримала головна ялинка країни.
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