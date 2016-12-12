На Індію насувається циклон "Варда" (відео)

У понеділок, 12 грудня, потужний циклон "Варда" має обрушитися на індійські штати Тамілнад і Андхра-Прадеш.

На Індію насувається потужний циклон / Reuters

У деяких регіонах цих штатів вже пройшли сильні дощі, очікується, що циклон вийде на берег недалеко від міста Ченнаї в понеділок вдень, передає BBC.

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У штаті Тамілнад закрили школи і коледжі, рятувальники знаходяться в бойовій готовності.

Індійські метеорологи прогнозують, що "Варда" набере швидкість до 100 км/год. ВМС країни вже заявили про готовність проводити операції по наданню надзвичайної допомоги.

Нагадаємо, у Братиславі (Словаччина) пройшов сильний шторм, на центральній площі сильного вітру не витримала головна ялинка країни.