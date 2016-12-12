Рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах 13 грудня
У вівторок, 13 грудня, на дорогах країни, крім півдня, очікується ожеледиця.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.
На автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні температура до +9°
"Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, цього тижня в Україні практично без опадів. У вівторок значно похолодає, у деяких регіонах температура опуститься до -18°.
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