Завтра в Україні без опадів, на сході вночі похолодає до -14° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 грудня в Україні без опадів. У Донецькій області вночі похолодає до -14°.

Reuters

У Києві завтра без опадів, вночі -6°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

У Львові 13 грудня сонячно, вночі -6°, вдень -2°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -7°, вдень -2°. Вітер західний та північно-західний, до 4.3 м/с.

У Вінниці у вівторок мінлива хмарність. Температура вночі -6°, вдень -2°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі -7°, вдень -1°, вітер північний та північно-західний, до 9.1 м/с.

У Харкові у вівторок хмарно з проясненнями, температура вночі -12°, вдень -9°. Вітер мінливий, помірний.

У Дніпрі завтра мінлива хмарність. Температура вночі -8°, вдень -5°. Вітер північний і південно-західний, помірний.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -9°, вдень -3°. Вітер північний, до 6.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі -10°, вдень -4°. Вітер північний, до 7.2 м/с.

У Краматорську у вівторок хмарно з проясненнями, температура вночі -11°, вдень -8°, вітер північний, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -12°, вдень -8°. Вітер північний, до 5.0 м/с.

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