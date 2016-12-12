У Києві завтра без опадів, вдень до -2°

19:00, 12 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 13 грудня, у столиці без опадів, температура повітря вдень до -2°.

УНІАН
У Києві завтра вдень до -2° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -3°.

Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, з вівторка очікується різке похолодання (карта)

Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:50, а зайде у 15:53.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня в Україні без опадів. У Донецькій області вночі похолодає до -14°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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