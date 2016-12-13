Сьогодні в Україні без опадів, на сході вдень до -9° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 13 грудня, в Україні без опадів. На сході вдень похолоднішає до -9°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, вдень -2°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

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У Львові 13 грудня сонячно, температура повітря вдень -2°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень -2°. Вітер західний та північно-західний, до 4.3 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок мінлива хмарність. Температура -2°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень -1°, вітер північний та північно-західний, до 9.1 м/с.

На сході до -9° / УНІАН

У Харкові хмарно з проясненнями. Температура до -9°, вітер мінливий, помірний.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень -3°. Вітер північний, до 6.8 м/с.

У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря -5°. Вітер північний і південно-західний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень -4°. Вітер північний, до 7.2 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, вдень -8°. Вітер північний, помірний.

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У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень -8°. Вітер північний, до 5.0 м/с.

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