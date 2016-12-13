Сьогодні в Україні без опадів, на сході вдень до -9° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 13 грудня, в Україні без опадів. На сході вдень похолоднішає до -9°.
У столиці без опадів, вдень -2°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.
На автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні температура до +9°
У Львові 13 грудня сонячно, температура повітря вдень -2°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень -2°. Вітер західний та північно-західний, до 4.3 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок мінлива хмарність. Температура -2°. Вітер мінливий, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень -1°, вітер північний та північно-західний, до 9.1 м/с.
У Харкові хмарно з проясненнями. Температура до -9°, вітер мінливий, помірний.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень -3°. Вітер північний, до 6.8 м/с.
У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря -5°. Вітер північний і південно-західний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень -4°. Вітер північний, до 7.2 м/с.
У Краматорську у вівторок без опадів, вдень -8°. Вітер північний, помірний.
Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, з вівторка очікується різке похолодання (карта)
У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень -8°. Вітер північний, до 5.0 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°