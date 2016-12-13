У Києві сьогодні вдень до -2°, без опадів

08:30, 13 грудня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 13 грудня в столиці вдень до -2°, без опадів.

У Києві УНІАН
У Києві до -2° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері - до -3°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні температура до +9°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:50, а зайде у 15:53.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 грудня, в Україні без опадів. На сході вдень похолоднішає до -9°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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