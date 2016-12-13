Рятувальники попереджають про підвищену лавинну небезпеку в Івано-Франківській області

Сьогодні, 13 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської області очiкується підвищена лавинна небезпека.

У високогiр’ї Iвано-Франкiвської області очiкується підвищена лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також На автошляхах України місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні температура до +9°

Крім того, 13-15 грудня на гiрських притоках Днiстра та у його верхiв'ї (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується відновлення льодоутворюючих процесiв, на окремих дiлянках рiчок встановлення льодоставу, мiсцями можливий підйом рівнів води на 0,3-1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.

Нагадаємо, у вівторок, 13 грудня, в Україні без опадів. На сході вдень похолоднішає до -9°.