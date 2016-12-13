У більшості областей України очікується ожеледиця на дорогах - ДСНС

09:47, 13 грудня 2016
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Сьогодні, 13 грудня, у більшості областей України очікується ожеледиця на дорогах.

У більшості областей України очікується ожеледиця на дорогах / УНІАН
У більшості областей України очікується ожеледиця на дорогах / УНІАН

Як повідомили в прес-службі ДСНС, за прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні, 13 грудня на дорогах країни, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей, ожеледиця. По Києву та області на дорогах також ожеледиця.

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У зв'язку з цим ДСНС закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці.

"Водіям слід пам'ятати, що під час ожеледі на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується підвищена лавинна небезпека.

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