Жертвами циклону "Варда" в Індії стали 10 людей

10:44, 13 грудня 2016
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Не менше 10 людей загинули в результаті циклону "Варда", який обрушився на південний схід Індії.

Наслідки циклону
Наслідки циклону "Варда" / Reuters

Про це повідомили в Національному управлінні з надзвичайних ситуацій країни, передає "РИА Новости".

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Чотири людини загинули в Ченнаї, по дві в Нагапаттинамі і Канчипурамі і ще двоє в інших районах штату Тамілнад. Понад 50 будинків пошкоджено, повалені майже 8 тисяч дерев і опор ЛЕП.

Зазначається, що основний удар стихії прийняли на себе північ Тамілнада і південь Андхра-Прадеш, пориви вітру досягали 120 км/год, але вже до півночі циклон ослаб, швидкість вітру знизилася до 60 км/год.

Нагадаємо, два потужних зимових циклони, які атакували різні частини США, спричинили масове відключення електроенергії і паралізували транспортні сполучення всередині країни, у тому числі авіаперельоти.

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